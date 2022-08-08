Ксения Собчак сводила сына Платона в парижский Диснейленд

40-летняя журналистка Ксения Собчак осуществила мечту своего сына (видео). Ксения Собчак в начале июля уехала с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым в Европу. Сначала журналистка наслаждалась спокойным отдыхом на вилле в Италии, а теперь переместилась во французскую столицу. Как выяснилось, в Париже телеведущая подготовила сюрприз для пятилетнего отпрыска – сводила его в «Диснейленд», несмотря на удушающую жару, стоящую в городе.Собчак призналась, что обманула Платона и не стала говорить ему, что они направляются в парк развлечений. Но из-за этого восторг мальчика оказалась еще больше. «Ощущение, что ты мать-героиня дается нелегко, но Disneyland в +30 жары взят! Платон оправдал сегодня свое имя особым выражением экзистенциального восторга. Увидев розовый замок и поняв, что мама привезла его не в музей «французско-американской дружбы», куда он обреченно согласился со мной пойти, а в город мечты, он воскликнул: «Мам, Я бы хотел тут умереть!» — поделилась телеведущая.В «Диснейленде» Ксения обреченно прокатилась с отпрыском на всех его любимых аттракционах, заявив, что тот, кто не бывал на ее месте, ничего не знает о любви к детям. Стоит отметить, что этот отпуск у Собчак, по ее словам, выдался необычным, потому что помимо собственного ребенка в поездке ее сопровождает падчерица – дочь Богомолова от Дарьи Мороз, а также семья Расковаловых, у которых четверо наследников. С младшей дочерью пары очень дружен Платон, поэтому в отпуске ему не скучно.