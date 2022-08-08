Кто родился 8 августа
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Кто родился 8 августа

Кто родился 8 августа

Светлана Евгеньевна Савицкая (74 года)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Образование высшее — Центральная объединенная летно-техническая школа ДОСААФ СССР, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Школа летчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР. Стала первой в мире женщиной, вышедшая в открытый космос (25 июля 1984 года). Всего совершила два полета в космос общей продолжительностью 19 суток 17 часов 7 минут. Кандидат технических наук. Доцент. Академик Международной академии астронавтики.

Ирина Анатольевна Филатова (44 года)

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Образование высшее — Сибирская академия государственной службы. В 2002 году получила статус адвоката в Адвокатской палате г. Москвы и до 2018 года имела частную практику. В 2018 году баллотировалась на пост губернатора Пермского края, заняла второе место. Соавтор и соорганизатор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Ведет свой Telegram-канал «Красная фурия».

В этот день также родились:

Юлий Соломонович Гусман (79 лет)

Советский и российский режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель. Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств — премии «Ника», постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Азербайджана. В конце 80-х создал и возглавил Российскую академию кинематографических искусств «Ника», которая присуждает одноименную премию. Позднее режиссер учредил премию для молодых кинематографистов «Зеленое яблоко — золотой листок». Снял кинофильмы: «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода». Среди его театральных постановок - «Человек из Ламанчи», «Танцы с учителем», «Дракон».

Виктор Васильевич Авилов (1953-2004)

Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. В 1972 году окончил Московский Индустриальный техникум. В 1972-1974 годах проходил службу в Советской Армии. Работал водителем МАЗа в 29-м автокомбинате Мосстройтранса. С 1974 года входит в состав самодеятельной театральной труппы Валерия Беляковича, при этом продолжает работать за рулем. В 1979 году Авилов начинает профессионально заниматься сценой, поступает на работу в Театр-студию на Юго-Западе. До 34 лет отказывался играть в фильмах, так как отдавал предпочтение сцене. Лучшими его работами по праву признаны роли в спектаклях «Мольер», «На дне», «Мастер и Маргарита», а также в картинах «Узник замка Иф», «Сафари-6», «Петербургские тайны».

Святослав Николаевич Федоров (1927-2000)

Советский и российский врач-офтальмолог. Герой Социалистического Труда. В 1962 году вместе с офтальмохирургом Валерием Захаровым создал линзу Федорова-Захарова, лучший искусственный глазной хрусталик в мире. В 1973 году разработал и провел первую операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. Основал Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» — одно из наиболее авторитетных и известных всему миру медицинских учреждений России. Автор более 400 публикаций и свыше 160 авторских свидетельств.

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По материалам: pnp.ru

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