Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
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Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой

Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова уже не раз компрометировала себя. Почитатели таланта звезды балета уже давно заметили, что артистка любит скрасить свободное время бокальчиком алкоголя. Подтвердил это и журналист Отар Кушанашвили. При этом он отметил, что с большим уважением относится к знаменитой блондинке.
«Что она делает? Надирается. Она выработала свою стратегию, но эта стратегия не применима к каждому. Я восхищаюсь ею. Отношусь я к ней тепло, хорошо, потому что я понимаю, каково ей приходится. Но я не рекомендовал никому бы пойти по этой стежке, проторенной Волочковой», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале. Напомним, ранее Отар Кушанашвили рассказал о финансовом состоянии сбежавшей из России в Латвию Светланы Лободы.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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