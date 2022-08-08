Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Сегодня, 19:35
Балерина Анастасия Волочкова уже не раз компрометировала себя. Почитатели таланта звезды балета уже давно заметили, что артистка любит скрасить свободное время бокальчиком алкоголя. Подтвердил это и журналист Отар Кушанашвили. При этом он отметил, что с большим уважением относится к знаменитой блондинке.
«Что она делает? Надирается. Она выработала свою стратегию, но эта стратегия не применима к каждому. Я восхищаюсь ею. Отношусь я к ней тепло, хорошо, потому что я понимаю, каково ей приходится. Но я не рекомендовал никому бы пойти по этой стежке, проторенной Волочковой», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале. Напомним, ранее Отар Кушанашвили рассказал о финансовом состоянии сбежавшей из России в Латвию Светланы Лободы.
По материалам: z-aya