Лайму Вайкуле раскритиковал журналист

Певица Лайма Вакуле топит за Украину и Европу, но деньги заколачивает в России. Еще недавно россияне с теплом принимали артистку и с большим удовольствием ходили на ее выступления. Теперь же стало ясно, что Лайма Вайкуле не уважает публику в РФ и всем сердцем поддерживает Украину. По поводу поступков 68-летней Лаймы Станиславовной, чья фирма по продаже мебели, косметики, к слову, продолжает работать для клиентов из России, высказался журналист Андрей Сидорчик. «Певица продолжала выдавать хиты на русском, постоянно гастролировала по нашей стране, регулярно появлялась на больших сборных концертах, без нее не обходились новогодние шоу. Россияне относились к Лайме с теплотой, и она, казалось, отвечала тем же. Но, как выясняется, так только казалось. Вайкуле в интервью заявляла, что в республике у русских вообще нет никаких проблем — словно никогда не слышала о статусе «неграждан», закрытии русских школ, латвийской «языковой полиции» и тому подобных вещах. Когда фестиваль «Новая волна» вынужден был уйти из Юрмалы, так как часть российских артистов официальная Рига внесла в черный список, Лайма, которая была постоянной гостьей «Волны», немедленно на том же месте создала свой — ну не пропадать же добру? В России ей прощали все, включая откровения о том, что в Крым она ни ногой ни за какие деньги. И в итоге получили Вайкуле, машущую на сцене флагом Украины», — отметил Сидорчик.Пока неизвестно, простит ли артистку российская публика, а вот Сидорчик считает, что поклонникам Вайкуле попросту стыдно за ее двуличие. «Но Лайма, похоже, за более чем три десятка лет привыкла к тому, что русская публика незлобива и готова практически все понять и простить. И если с большими концертами после таких выходок могут быть проблемы, то договориться о корпоративе для состоятельных людей с паспортами РФ можно всегда. Наверное, проблема в том, что мы, в отличие от пушкинского «дяди самых честных правил», никак не научимся заставлять себя уважать. Оттого и расцветает буйным цветом в культурном пространстве нечто паразитическое», — заключил журналист в свой колонке для «АиФ».