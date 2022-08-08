Лунный день сегодня 8 августа 2022 года

Вадим Карасев

События нашей с вами жизни тесно связаны со сменой лунных фаз. Успехи подчинены энергетике ночного светила, поэтому рекомендуем следовать рекомендациям астрологов. Так вы с легкостью найдете путь к удаче.

Начинается новая неделя. Астрологи спешат предупредить, что нас с вами сегодня ждет день силы. Это будет день зеркальной даты, да не обычной, а финансовой, поскольку у руля окажется число 8. Осталось лишь узнать, каким будет настроение ночного светила и согласуется ли оно с Восьмеркой и ее уникальной силой и энергетикой.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день. Луна все еще растет в Знаке Стрельца, а это значит, что энергетика ночного светила идеально сочетается с силой числа 8. День благоприятен для борьбы с трудностями и попыток изменить свою жизнь. Особенно благополучно день сложится у тех, кто не боится изменений и очень хочет оставить проблемы в прошлом.

Магнитные бури 8 августа: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

срочные дела;планирование;покупки;поездки;активность.выяснение отношений;критика;апатия и лень.

Стрелец покровительствует делам, которые нужно быстро заканчивать. Луна в этом Знаке не любит, когда люди подолгу возятся с какими то проблемами, поэтому если вы возьметесь за что-то крупное и начнете испытывать раздражение, бросьте это дело. Самыми важными темами дня, по мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru , станут личностный рост и социальная жизнь, а домашние дела отвлекают от этого. Не стоит тратить все свободное время на уборку. Стрелец благоприятствует работе над собой, так что дома можно почитать книгу, заняться развитием рабочих навыков.

Одежда и талисманы удачи на 11 лунный день

От серого будничного гардероба устают все, поэтому сегодня следует уделить немного внимания ярким цветам и необычным аксессуарам. Стрелец будет ждать от нас новых образов, вынуждая отказаться от серости и уныния. Упор сегодня стоит делать на свежих идеях и оригинальных, ярких вещах. В таком случае день обещает пройти для нас легко.

Из камней-талисманов самой большой силой будет обладать такой минерал как авантюрин. Стихия Воды немного приглушит Огненного Стрельца и даст вам возможность стать более креативными. Отличным выбором для покупок будет топаз. Для любовных приключений — гранат.

Любовь и общение в этот понедельник

Сегодня ночное светило попробует помочь нам избавиться от одиночества. Многие люди станут чуть более импульсивными, но это не сыграет определяющей роли. Удача в любви будет сопутствовать нам ровно до тех пор, пока мы не начнем искать недостатки партнера и критиковать его за ошибки.





Искать любовь в такой день — занятие достаточно важное и не безрезультатное. Постарайтесь сделать упор делает упор на свою внешнюю привлекательность. Избавиться от одиночества вам помогут специальные талисманы, заговоры и обряды. Старайтесь не обсуждать с малознакомыми людьми свои планы, иначе все, что вы скажете, может привести к фиаско в будущем.

Финансы и работа 8 августа

Соединение растущей Луны и Стрельца дает приток большого количества созидательной энергии, которую необходимо направить в сферу карьеры. Восьмерка в этом плане будет идеально сочетаться с ночным светилом. Поэтому нас с вами ждет, пожалуй, самый лучший и продуктивный понедельник лета.

Этот день предназначен для принятия быстрых решений, для краткосрочных дел и торговых сделок. Нас ждет многообещающий день в плане заключения сделок и покупок. День отлично подходит для переговоров, встреч, расширения сферы влияния. Луна сегодня обострит интуицию и поможет найти новые пути к процветанию и новым источникам заработка.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Не уходите с головой в какое-то одно занятие. Старайтесь заниматься всем понемногу: чередовать работу с отдыхом, общение — с личными делами. Самое важное — преследовать определенную цель, не растрачивая свои силы второстепенные дела. Наши силы сейчас велики, но это не значит, что их нужно тратить на что-то бессмысленное.

Что касается здоровья, то сегодня мы будем полны сил и способны будет преодолеть любые преграды. Нервная система будет сильной и стойкой. В дни влияния Стрельца полезно переходить на здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек.