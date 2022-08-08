Макс Фадеев: «Кажется, Макаревич страдает заболеванием, которое называется нарциссизм»
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Макс Фадеев: «Кажется, Макаревич страдает заболеванием, которое называется нарциссизм»

Макс Фадеев: «Кажется, Макаревич страдает заболеванием, которое называется нарциссизм»

Все чаще мы слышим критические слова в адрес россиян от Андрея Макаревича. Певец, уехавший из России, ведет себя очень странно и теперь уже даже коллеги по цеху начали ставить его на место.


Так, Максим Фадеев, посмотрев недавнее интервью Андрея Макаревича израильскому телевидению, был удивлен словам музыканта, который в очередной раз обидел россиян, сообщив, что не знает, чем они думают. Знаменитый продюсер в личных соцсетях отметил, что некогда уважал 68-летнего лидера «Машины времени», но после этих слов не может сдержаться.

«Я никогда не обращал внимания на моих коллег, которые уехав, наперебой упражнялись в унижении моей страны. Я никогда не говорил о них, но в данном случае хочу обратить на это внимание. Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм. Это даже элемент социопатии, то есть неестественное восприятие себя и собственного я. Это возвеличивание над чем-то. Я всегда замечал, что у него такое снобское отношение ко всему вокруг. Но в данном случае, когда человек рассуждает уже с точки зрения Бога, это впечатляет», — сказал Фадеев в Telegram-канале.

Продюсер группы Serebro и автор множества российских хитов подчеркнул, что Макаревич неверно воспринимает себя и ставит выше всех — а это очень неприятно в текущих реалиях. При этом Фадеев подчеркнул, что Андрей Вадимович не может сравниться по масштабу личности, например, с Бродским, Довлатовым и Тарковским. «Все, что вы сделали в искусстве — все очень посредственно. Говорю как музыкант — архитектору», — резюмировал Максим.

Макаревич пока не отреагировал на этот выпад. Рокер старается меньше внимания обращать на то, что происходит в России, потому что, по его словам, в Израиле у него уже давно другая жизнь. Хотя то и дело он высмеивает какие-то новости, которые появляются в Сети — например, что он агент американских спецслужб.

Отметим, что лидер «Машины времени» уехал за границу до начала специальной военной операции, так как его молодая жена приняла решение рожать в Израиле.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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