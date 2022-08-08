Марина Федункив рассказала, кто должен быть в семье главным
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Марина Федункив рассказала, кто должен быть в семье главным

Марина Федункив рассказала, кто должен быть в семье главным
Актриса Марина Федункив призналась, что ей было тяжело в отношения. Звезда Comedy Woman счастлива в браке с итальянцем Стефано Маджи, с которым познакомилась три года назад. Федункив признается, что молодой избранник осыпает ее комплиментами, благодаря чему она избавляется от комплексов. Стефано младше Марины на 12 лет. Юмористка подчеркивает, что это никак не отражается на их отношениях. «Мы органично дополняем друг друга. У Стефано с чувством юмора все супер», — делится она. Более того, Федункив полностью передала бразды правления мужу, что стало для нее открытием: в первых двух гражданский браках все держалось на ней. Как призналась блондинка, такая модель ее абсолютно устраивает. «Наши животные. Да, часто все подчинено их воли и желаниям, и мы с этим миримся. Что касается нашего союза с мужем, после свадьбы я разрешила себе расслабиться — решила, ты мужчина, ты и рули. Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения. Тем более, у Стефано это отлично получается. Он менеджер от бога, с крутым аналитическим складом ума», — радуется Марина.
Артистка не перестает восхищаться Маджи. Такие же чувства испытывает и он, подтверждает звезда. «За всех не скажу. Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано — он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать. Вот такие мы друг для друга идеальные. А если серьезно, недостатки есть у всех, вопрос в том, насколько мы их принимаем. У моего супруга набор положительных качеств сильно перевешивает возможные отрицательные моменты, а потому последние малосущественны», — добавила Марина HELLO! Russia.. Напомним, Федункив вышла замуж за итальянца в августе 2021 года, за свадьбой наблюдали тысячи человек. Конечно, не обошлось без хейта в сторону юмористки, мол, уж слишком молодого мужчину она себе выбрала. К этому Марина отнеслась с юмором, отметив, что и мама Стефано, скорее всего, на стороне ненавистников. «Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас», — отшутилась она.
# Шоу-бизнес Федункив Марина
По материалам: z-aya

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