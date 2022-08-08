Минобороны: в Николаевской области уничтожили 45 тонн боеприпасов Украины
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Минобороны: в Николаевской области уничтожили 45 тонн боеприпасов Украины

Минобороны: в Николаевской области уничтожили 45 тонн боеприпасов Украины

В Министерстве обороны РФ подвели итоги 165 дня спецоперации на Украине. ВКС России нанесли удар по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск ДНР. В результате этого уничтожили до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники. В Дзержинске высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидировали до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники. В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки ДНР, живую силу и военную технику ВСУ в 173-х районах. Уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр ДНР, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное ДНР. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

Подавили четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных Пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка ДНР и города Донецк. Перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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