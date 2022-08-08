Миронов предложил Центробанку отменить комиссию за эквайринг
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Миронов предложил Центробанку отменить комиссию за эквайринг

Миронов предложил Центробанку отменить комиссию за эквайринг

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить комиссию за оплату товаров банковской картой, передает пресс-служба парламентария.

В документе отмечается, что с 18 марта Центробанк ограничил банковскую комиссию до 1% на период до 31 августа текущего года, но только на оплату отдельных социально значимых товаров.

«Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары», — рассказал Миронов.

В апреле группа депутатов Госдумы во главе с Мироновым внесла на рассмотрение палаты законопроект, где предлагалось ограничить размер банковской комиссии за эквайринг 0,5% от операции. Авторы документа отмечали, что большая часть расчетов в рознице ведется с помощью банковских карт, при этом комиссия банков за эквайринг составляет от 1 до 3,5 процента.


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По материалам: pnp.ru

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