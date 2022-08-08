На пожаре в Братском районе погиб трехлетний ребенок
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На пожаре в Братском районе погиб трехлетний ребенок

На пожаре в Братском районе погиб трехлетний ребенок

Днем 8 августа в селе Покосное Братского района произошел пожар в жилом доме. Погиб ребенок 2019 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Братского района Александр Дубровин.

«Большая беда в Покосном. Страшный пожар унес жизнь маленького ребенка. Возгорание случилось сегодня днем в жилом доме в переулке Лесной. По оперативной информации, здесь находилась мать с четырьмя малышами. К большому сожалению, не смотря на все усилия медиков спасти одного ребенка 2019 года рождения не удалось», — написал Александр Дубровин.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники МЧС. «Для всех нас это большая трагедия. Прошу взрослых внимательнее относиться к вопросам детской безопасности. Берегите себя и своих малышей», — добавил мэр Братского района.

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По материалам: irk

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