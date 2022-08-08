Начальника РЭО ГИБДД Братска задержали по подозрению в получении взятки

Следственный комитет в Братске возбудил уголовное дело в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское» и других должностных лиц, подозреваемых в получении взятки. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области и во взаимодействии с органами собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом сообщают пресс-служба СУ СК России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, в августе 2019 года начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское», действуя группой лиц с другими должностными лицами своего подразделения, получил взятку в размере 68 тысяч рублей за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения. Будущим водителям для получения правильных ответов выдавали технические средства для удаленной помощи консультанта, отвечающего за подготовку к экзамену. В преступную схему также был вовлечен местный бизнесмен.

Преступная группа действовала с 2019 года по настоящее время. Отмечается, что получение взятки в августе 2019 года — это лишь один из преступных эпизодов.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу. По местам работы и жительства подозреваемых сотрудники СК, третьего отдела по расследованию ОВД СУ СК, УФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области провели обыски. Проверяется информация о многомиллионных суммах суммах взяток, прошедших через преступную группу.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



