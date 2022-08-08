Начался Всероссийский форум волонтеров-медиков

Вадим Карасев

На ВДНХ открылся Всероссийский форум волонтеров-медиков (ВФВМ)

На ВДНХ открылся Всероссийский форум волонтеров-медиков (ВФВМ). Добровольцы вырабатывают механизмы развития региональных отделений, формируют единую коммуникационную среду и выстраивают стратегию развития в медицинском волонтерстве.

Открытие состоялось в шестой день рождения Движения. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Почетные гости форума отметили роль волонтеров-медиков в развитии медицинского добровольчества, их работу в социально значимых проектах и конкурсах.

«У волонтеров-медиков колоссальный багаж опыта в медицинском добровольчестве. Несмотря на молодой возраст организации, вы охватили профилактическими мероприятиями более 24 миллионов человек, миллионы часов вы оказывали медицинскую помощь в больницах, более 35 тысяч волонтеров-медиков помогли медикам во время пандемии: разносили продукты и лекарства пациентам, дежурили на “горячей” линии. Огромное вам спасибо за ваши инициативы, которые помогают спасать жизни людей и воспитывать у населения правильные привычки», — отметил Михаил Мурашко.

В дни форума пройдет конкурс Росмолодежь.Гранты. Очные участники смогут получить до 1,5 миллиона рублей на поддержку социально значимых проектов от Федерального агентства по делам молодежи.

«Волонтеры-медики всегда готовы прийти на помощь. Я вспоминаю первые дни пандемии коронавируса, когда волонтёры-медики мгновенно включились в эту борьбу. Более 70 тысяч ребят из числа волонтеров-медиков присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ. Это характеризует вас как самых достойных профессионалов сферы здравоохранения и по-настоящему порядочных людей», — сказала Ксения Разуваева.

Деловая программа форума рассчитана на два дня. Образовательные площадки посвящены развитию медицинского волонтерства в России, формированию и совершенствованию личных навыков добровольцев, созданию института наставничества волонтеров-медиков, общению и взаимодействию между региональными отделениями движения.

«Волонтеры-медики — это команда, в которой можно никогда не сомневаться, команда мечты. Задачи, которые стояли перед нашим движением, росли с каждым годом и даже месяцем, но неизменным оставалось одно – наша сплоченность и верность общим целям. Надеюсь, что очередная наша встреча в рамках ВФВМ станет новым шагом в нашем развитии», — обратилась к участникам форума Мария Якунчикова.

Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит в офлайн- и онлайн-форматах. Очное участие в ВФВМ принимают 300 человек — это координаторы региональных и местных отделений ВОД «Волонтеры-медики», координаторы направлений, представители штабов движения в ЛНР и ДНР. Трансляция некоторых площадок доступна в группе волонтёров-медиков ВКонтакте. Более 2,5 тысячи волонтеров-медиков присоединились к открытию мероприятия онлайн.

Организаторы и партнеры форума: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Исторический парк «Россия — Моя история» Москвы.

Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 118 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

