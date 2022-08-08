Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре
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Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре

Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома Гийена—БарреТАСС: реабилитация Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре может занять 4 недели

Реабилитация бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса от последствий перенесенного синдрома Гийена—Барре может занять четыре недели. Такие сроки восстановления Чубайса назвал источник ТАСС.

7 августа источник агентства сообщил, что Чубайс отправился на реабилитацию в Германию. О том, что он может отправится за рубеж для восстановления также писала La Repubblica.

«Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели», — сказал собеседник ТАСС.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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