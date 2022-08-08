Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
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Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу

Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу

Весной Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на целых 50 лет из-за ее политической позиции. Артистка решила вернуться в США, куда эмигрировала еще в 90-х и где живут ее близкие. Поклонники переживали, что певица поехала одна, ведь молодой муж Антон Ловягин перестал появляться в ее соцсетях.


Бывший организатор концертов певицы Сергей Лавров рассказывал, что Наргиз оставила Антона Ловягина присматривать за ее домашними питомцами в Москве. По словам продюсера, у мужчины нет шансов последовать за избранницей в США, ведь пара, как предполагают, еще не заключала брак.

По Сети тут же поползли слухи, будто Закирова попросту рассталась с Антоном, который на 12 лет младше нее. Однако сегодня артистка опубликовала снимок, на котором позирует в компании близких людей. «Мой дядя Фаррух и муж Антон», — подписала звезда кадр, добавив хэштег #семья.

На фото 51-летняя Наргиз позирует в национальном узбекском чапане из атласа, а Ловягин облачился в китайскую рубашку. По какому поводу влюбленные решили встретиться со звездным родственником певица не раскрыла. Поклонники же отмечают, как хорошо она выглядит рядом с Антоном. «Какая вы красивая», — пишут подписчики.

Напомним, что у Наргиз за плечами ряд неудачных браков. Первым избранником исполнительницы стал узбекский композитор и исполнитель Руслан Шарипов. Союз разрушила излишняя любвеобильность мужчины. Певица узнала о его похождениях на стороне, будучи на последних сроках беременности.

Второй муж Ернур Канайбеков оказался домашним тираном. Он жестоко избивал Закирову и той пришлось сбежать вместе с маленькими детьми. По-настоящему счастливой звезда почувствовала себя с Филиппом Бальзано. Однако чувства не прошли испытание финансовыми трудностями. Говорят, третий избранник затянул семью в долги. В 2016-м пара рассталась.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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