Никита Михалков резко высказался о сбежавших звездах

Режиссер и актер Никита Михалков сделал громкое заявление. Артист в своей авторской программе «Бесогон» ТВ» негативно отозвался об уехавших за рубеж в последние месяцы звездах. «Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», сказал Никита Михалков.Как отметил Михалков, сбежавшие нужны той части элиты, которая их руками, при их помощи добивалась своих целей, своих интересов, не имеющих никакого отношения к интересам страны. Напомним, что Россию за последние месяцы покинули некоторые звезды. Среди них — певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич.