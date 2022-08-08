Новый перк стал доступен бесплатно по Game Pass Ultimate — для игры Vigor

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass Ultimate получили доступ к новому бонусу в формате перка. Им стал доступен бесплатно некоторый внутриигровой контент в игре Vigor: косметика и оружие, эксклюзивные для Game Pass Ultimate.





Новый бонус Game Pass Ultimate для игры Vigor приурочен к старту очередного сезона игры, который получил название «Ловцы». Как можно понять из названия, игрокам предлагают в Vigor рыбалку, с особенностями внутриигрового мира.

Напомним, сама игра Vigor является условно-бесплатной. Забрать перк для нее можно из приложения Game Pass на консолях.