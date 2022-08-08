Объявлены даты бета-теста Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox

Вадим Карасев





Издательство Activision анонсировало проведение бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2. Релиз новой игры серии состоится 28 октября на всех актуальных игровых платформах, в том числе на консолях прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Опробовать же игру все желающие смогут в сентябре.

Тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2 станет доступно раньше пользователям Playstation, а после к ним смогут присоединиться и игроки на Xbox + PC. Всего тестирование будет проходить в 4 этапа:

По предзаказу на Playstation: 16-17 сентябряОткрытый бета-тест на Playstation: 18-20 сентябряПо предзаказу на Xbox и PC: 22-23 сентябряОткрытый бета-тест на всех платформах: 24-26 сентября

Таким образом, на Xbox опробовать бесплатно Call of Duty: Modern Warfare 2 можно будет с 24 по 26 сентября, если нет предзаказа.