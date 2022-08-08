Павел Прилучный готовится к свадьбе

Актер Павел Прилучный, как пишут СМИ, зарегистрировал отношения с Зепюр Брутян еще в мае. Говорят, что официально актер простился со статусом холостяка еще весной. Тогда он тайно расписался с возлюбленной, не привлекая к этому событию большого внимания. Приглашение в ЗАГС не получил никто из друзей или родных Прилучного, но скоро эта ситуация будет исправлена. Как выяснили журналисты, Павел готовится к масштабной свадебной вечеринке. По информации инсайдеров, банкет пройдет либо в последних числах августа, либо в начале сентября. Если это так, то у поклонников актера будет возможность насладиться красивыми снимками с торжества.«Говорят, что проставляться за свадьбу Прилучный все-таки планирует. Торжество актер хочет организовать в Москве в конце августа - начале сентября», — пишет ProZvezd. Брутян подробности грядущей свадьбы пока что держит в секрете. Буквально на днях Прилучный вывез её на Мальдивы, где она мечтала побывать. Свой отпуск пара обычно проводит в активном режиме: то проводят свидание на воздушном шаре, то плавают с акулами.Любопытно, что Прилучный до сих пор официально не подтвердил факт своей женитьбы. Впрочем, кольцо на его правой руке и новая фамилия Брутян являются достаточно убедительными доказательствами того, чтобы слухи о тайной свадьбе всё-таки правдивы.