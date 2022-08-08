По Дмитрию Певцову прошелся Отар Кушанашвили за его слова о Киркорове
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По Дмитрию Певцову прошелся Отар Кушанашвили за его слова о Киркорове

По Дмитрию Певцову прошелся Отар Кушанашвили за его слова о Киркорове
Актер и депутат Дмитрий Певцов изменился с новым назначением. Недавно Дмитрий Певцов потребовал отменить концерты Филиппа Киркорова в Крыму, назвав выступления поп-короля мерзостью. Была даже создана соответствующая петиция, но певец все-таки выступил не только перед поклонниками, но и ранеными бойцами в госпитале. 52-летний звезда сериала «Бандитский Петербург» нелестно высказывался в адрес Филиппа Бедросовича, требуя отмены его концертов. Поп-король не стал дерзко отвечать Певцову, сказав лишь только: «Собака лает, караван идет», когда его выступления все-таки состоялись. Подобная перепалка знаменитостей не могла обойти стороной журналиста Отара Кушанашвили.
«Певцов приходил ко мне на съемки в программу «Спасите, я не умею готовить», он был нежнейшим, добрейшим, остроумнейшим человеком. Что с ними происходит, когда на лацкан крепится сами знаете что под названием значок… Он вступает в схватку с Филиппом Киркоровым, обзывает его сатанистом, обзывает его программу сатанинскими плясками, говорит: «Не жмите руки дьяволу, рука у него пуста»… Певцов вдруг радеет за культуру таким образом, что с пеной на устах добивается отмены концертов Филиппа Киркорова. У меня для Дмитрия Певцова, к которому я всегда питал симпатию, грустная новость — Киркоров переживает вас… Всех, кто не любит Киркорова, он переживет», — заступился за короля поп-сцены Отар Шалвович в шоу «Каково?!» на YouTube. Стоит отметить, что на защиту артиста встал еще и продюсер Иосиф Пригожин, дав отпор Дмитрию Певцову. «Сейчас делать настолько агрессивные заявления в адрес своих коллег категорически неприемлемо. Если сейчас начать, как говорится, бомбить по каждому поводу, то докопаться можно до всех и ко всем можно подобрать некоего рода претензии. Сегодня нужно быть осторожнее в отношении подобных высказываний, потому что сейчас мы должны быть едины», — считает 53-летний Иосиф Игоревич.
# Шоу-бизнес Певцов Дмитрий
По материалам: z-aya

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