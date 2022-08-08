По каким признакам можно понять, что вы встретили будущего мужа

Встречая на своем пути мужчину, каждая женщина мечтает, чтобы он стал «тем самым». Но не всегда так случается. Есть несколько признаков, благодаря которым можно понять, что перед тобой стоит будущий муж.

Признаки, указывающие на будущего мужа

«Химия чувств»





После встречи у пары появляется «химия». Они все время стремятся находиться вместе, их тянет друг к другу словно магнитом. Мужчина ищет любой повод, чтобы встретиться, даже если ему нужно проехать через весь город и нарушить все свои планы. У такой пары даже поход за продуктами превращается в настоящую романтическую прогулку.

Один «язык любви»

Когда оба партнера говорят «на одном языке», то их отношения с большой вероятностью перерастут в брак. Такие пары могут делать друг другу сюрпризы, постоянно удивлять и проводить много времени наедине, причем даже в полной тишине.

Быстрое примирение





Если пара быстро мирится после большой ссоры либо вообще не ссорится, то это и есть настоящая любовь. Конфликты существуют у всех, но именно они приводят к духовному росту. В крепком союзе все разногласия сводятся на нет. Пара стремится идти на компромисс и проявляет заботу друг о друге.

Внимательность к мелочам

Когда мужчина запоминает все, о чем говорит или мечтает женщина, а потом преподносит все это ей, то это очень хороший знак, который говорит о том, что партнер обращает внимание на каждую мелочь и деталь. Он умеет слушать и проявлять заботу.

Ощущение расслабленности и спокойствия

Если женщина чувствует себя с мужчиной комфортно, она может позволить себе быть с ним простой, без макияжа, укладки и красивой одежды. Сам же партнер на это будет реагировать спокойно, ведь искренне любящему человеку все равно, накрашена ли его женщина или нет. С таким мужчиной можно смело идти под венец.

Всегда на связи

С таким мужчиной всегда хочется делиться всеми новостями, а также интересными моментами. Ему можно позвонить и он всегда будет на связи. Если к нему можно обратиться с любой проблемой и вопросом, которые он тут же решит, то это о многом говорит. Он умеет правильно расставлять приоритеты.





Лучше антидепрессанта

После встречи с «тем самым» мужчиной женщине хочется постоянно находиться в его объятиях, особенно в моменты, когда на душе скребут кошки или есть какие-то проблемы в жизни. Одно присутствие такого партнера уже успокаивает и придает силы. Он помогает восстановиться после самых тяжелых периодов в жизни.

Нет конкуренции

Как показывает практика, многие люди не умеют радоваться успехам близких. Гораздо проще сочувствовать их горю. Это касается не только семейных пар, но и друзей. С будущим супругом все совершенно иначе: каждая его победа заставляет женщину гордиться им.

Поддержка

Будущий супруг будет искренне рад спонтанному решению своей спутницы, он с удовольствием примет его и поддержит. То же самое сделает и женщина: откликнется на любую авантюру своего молодого человека.





Недостатки станут достоинством

Будущего супруга вовсе не будут раздражать имеющиеся у женщины недостатки, которые могут не нравиться друзьям и знакомым. Настоящий мужчина сможет превратить любой из них в достоинство.