Почему на самом деле Федор Добронравов ушел из «Сватов»

Для поклонников сериала «Сваты», которые были с проектом много лет подряд, появилась не очень радужная новость. К сожалению, на экранах они больше не увидят героя Федора Добронравова Ивана Будько.

Отметим, что в 2021 году свет увидел уже 7 сезон комедии, который считали последним. Но продюсеры сочли возможным продлить проект, пусть и без одного из центральных персонажей. Несмотря на то, что названа причина ухода актера, есть сомнение, что она правдива.

Добронравов ушел из «Сватов», названа официальная причина

Иван Степанович Будько очень сильно полюбился зрителю. Без этого колоритного персонажа сериал, несомненно, потеряет долю шарма. Но зрители больше не увидят Добронравова в «Сватах». Актер принял решение покинуть проект, которому отдал практически 15 лет. Он снимался в сериале с самого первого сезона.





Последний раз мы видели Федора Добронравова в роли Будько, дедушки Жени, в 7 сезоне. Он выходил на телеканале «Россия 1» и, к изумлению поклонников, не стал последним. Недавно было объявлено, что на зиму планируются съемки продолжения.

Уже названа официальная причина отказа Добронравова сниматься в 8 сезоне «Сватов». Ситуацию прояснил режиссер проекта. По его словам, Федор Викторович самостоятельно принял такое решение, и оно вполне осознанно. Стоит понимать, что актер снимался в «Сватах» очень долго.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру», — добавил Эдуард Радзюкевич.

Причем тут Анна Кошмал?

И тут нельзя не заметить, что на съемочной площадке в последнее время все было не так гладко. Анна Кошмал, которая была киношной внучкой Добронравова, покинула проект довольно «громко». Без скандала в 2022 году, увы, не обошлось. Девушка родом из Украины, потому очень тяжело переживала начало небезызвестных событий между соседними странами.





Кошмал поддержала российскую оппозицию, а большинство ее коллег имели другое видение и признали цели спецоперации. Некоторые зрители небезосновательно думают, что причиной ухода Добронравова из «Сватов» стал скандал на съемочной площадке. Вероятно, актер тяжело переживает ссору с Анной, которая восприняла взгляды других актеров как предательство и личную обиду.

Невозможно утверждать с полной уверенностью, что Федор Добронравов покинул проект из-за Анны, но и исключать это было бы глупо.