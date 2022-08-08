Подросток на мопеде получил травмы, врезавшись в мотоцикл в Шелехове

Вечером 7 августа на улице Олхинская в Шелехове произошло ДТП. 13-летний водитель мопеда Honda Pal столкнулся с 31-летним водителем мотоцикла Racer, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии травмы получил несовершеннолетний водитель мопеда и 32-летняя пассажирка мотоцикла. Их доставили в больницу. Водитель мотоцикла не пострадал. Полиция установила, что мопед принадлежал маме пострадавшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят вопрос о привлечении законного представителя к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Причины произошедшего устанавливаются.