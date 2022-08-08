Подруга Аллы Пугачевой потеряла десятки миллионов
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Подруга Аллы Пугачевой потеряла десятки миллионов

Подруга Аллы Пугачевой потеряла десятки миллионов
Подруга певицы Аллы Пугачевой, Кира Прошутинская осталась без денег. Бизнесвум потеряла крупную сумму денег на торговле акциями. Теледива хоть и понимала риски, однако и подумать не могла, что 400 тысяч долларов или 30 миллионов рублей, которые она вложила, «сгорят» за секунду, не принеся ей дохода. В попытках добиться справедливости женщина направилась в суд. Подруга Примадонны подала иск, указав на инвесторов компании «Универ Капитала», которые, по ее мнению, нечестно вели игру.
Прошутинская считает, что компания обязана возместить ей материальный ущерб, поэтому в борьбе за потерянные миллионы звезда экрана нацелилась идти до конца. Напомним, Кира Прошутинская с детства дружит с Аллой Пугачевой, приятельницы до сих пор заглядывают друг к другу в гости. Один из таких визитов Примадонны стал для ведущей полной неожиданностью — в тот день звезда экрана узнала о необычном навыке Пугачевой.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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