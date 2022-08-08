Пользователи Twitter оценили слова сооснователя Pink Floyd об Украине
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Пользователи Twitter оценили слова сооснователя Pink Floyd об Украине

Пользователи Twitter оценили слова сооснователя Pink Floyd об УкраинеПользователи Twitter поддержали слова раскритиковавшего НАТО основателя Pink Floyd УотерсаСюжетРоссия и НАТО:

Пользователи социальной сети Twitter поддержали одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины в интервью CNN.

Я стал новым поклонником вашей музыки после просмотра этого интервью, — заявил пользователь с ником @smerconish. «Вау. Так много правды за две коротких минуты», — оценила ролик @sahouraxo. «Он абсолютно прав по каждому пункту», — отметил юзер @amsorouh. «Приветствую Роджера Уотерса за то, что он проявил полное мужество и мудрость, чтобы сокрушить пропаганду CNN», — написал комментатор @MaxBlumenthal.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил слова со-основателя Pink Floyd. «Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире», — заявил он.

До этого Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он также заявил, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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