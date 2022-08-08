Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член

Вадим Карасев

34-летний американский певец Фрэнк Оушен, которого журнал Time в свое время включил в список 100 самых влиятельных людей мира, давно не выпускает новых песен. Вместо этого артист решил порадовать своих поклонников оригинальным украшением для пениса.

Прорекламировать кольцо из 18-каратного жёлтого золота исполнитель решил самым наглядным образом, надев его на свой пенис. Соответствующее фото уже появилось в Сети.



Американский музыкант выпустил необычное ювелирное украшение, инкрустированное бриллиантами огранки "принцесса", под брендом Homer.

Как отмечается, кольцо H-Bone отполировано до блеска и изготовлено вручную. Стоимость интимной игрушки люкс-сегмента размера XXXL составляет 25 570 долларов (примерно 1,5 миллиона рублей).

"Ничего необычного, просто рэпер Фрэнк Оушен рекламирует новую коллекцию своего ювелирного бренда. Парни могли бы подумать, что это просто печатка из 18-каратного золота с бриллиантами, но после такого промо сомнений нет — колечко не на палец. И это тот случай, когда о размере врать не стоит", - прокомментировал новость о новом ювелирном украшении от Оушена Telegram-канал "Только никому".



Фрэнк Оушен снимет полнометражный фильм

Как выяснилось, двукратный обладатель премии "Грэмми" намерен снять полнометражную картину по собственному сценарию. В настоящее время Фрэнк Оушен ведет переговоры с киностудией А24.

По данным источников, кинопроект получил рабочее название "Филадельфия". Его съемки могут начаться уже ближайшей осенью в Нью-Мексико.