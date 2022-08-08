Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии
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Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии

Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в СербииПосол Боцан-Харченко назвал создание военной базы РФ в Сербии суверенным делом Белграда

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о создании российской военной базы в Сербии. Об этом он рассказал SM News.

Дипломат подчеркнул, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом этой страны. Кроме того, это является вопросом самой России. «Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил он.

Боцан-Харченко также отметил, что Сербия является дружественной страной, а Белград «принципиально отвергает антироссийские санкции». В то же время он указал и на политическую составляющую в договоренности о поставках газа по наиболее благоприятной цене. Посол подчеркнул, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.

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По материалам: lenta.ru

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