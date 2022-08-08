Православный Успенский пост 2022: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, молитвы, запреты

Традиционно в августе православный мир накануне праздника Успения Богородицы постятся. Этот период в церковном календаре длиться с 14 по 27 августа и зовется Успенским постом. С ним связано много запретов, дел и правил питания, которых должны придерживаться веряне.

Успенский пост с 14 до 27 августа, календарь питания по дням

В Успенский пост необходимо употреблять в пищу только постные продукты, отказавшись от любой животной пищи. Так, в список разрешенных продуктов входят каши, супы, тушеные овощи, грибы, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, рыба, растительное масло, и немного красного вина.





14 августа (Медовый спас) — Горячая пища с маслом;

15 августа — Сухоядение;

16 августа — Горячая пища без масла;

17 августа — Сухоядение;

18 августа — Горячая пища без масла;

19 августа (Яблочный спас, Преображение Господне) — Рыба;

20 августа — Горячая пища с маслом;

21 августа — Горячая пища с маслом;

22 августа — Сухоядение;

23 августа — Горячая пища с маслом;

24 августа — Сухоядение;

25 августа — Горячая пища без масла;

26 августа — Сухоядение;

27 августа — Горячая пища с маслом.

Обязательные дела и запреты в период Успенского поста, какие молитвы читать

Успенский пост входит в список четырех величайших в православии (также туда входят Рождественский, Великий и Петров). Продолжается он 2 недели и всегда приходится на одни и те же даты: от 14 до 27 августа.

Обязательные дела на пост для верян:

Запреты на Успенский пост

Молитвы в Успенский пост на каждый день

Принятие. В первую очередь нужно и понять, что начинать путь очищения никогда не поздно. Когда человек привыкает быть частью церкви, ограничения поста перестают тяготить, жизнь наполняется светом и радостью. Молитва. Важное значение в Успенский пост обретает молитва — как домашняя, так и храмовая. В особые дни церкви наполняются светлыми богослужениями. Страстные покаянные молитвы не оставят равнодушными ни одного святого, особенно если речь идет о Богородице. Поэтому старайтесь ходить в церковь как можно чаще. Молитва необходима верующим для очищения от греховности, укрепления веры. Молиться следует даже перед каждым приемом пищи. Священнослужители советуют читать молитву «Отче наш», переданную самим Христом. Любую молитву можно продлить своими словами, главное, чтобы они шли от чистого сердца. Смирение. Во время двухнедельного воздержания важно соблюдать особую осторожность в проявлении своих эмоций, чтобы сохранить жизнь тихой и счастливой, а сердце добрым и открытым для Господа. Праведная, кроткая Преподобная Богородица являет собой пример истинной любви и смирения. Она показала, что слова, исходящие из уст, призваны славить Бога, помогая с Его помощью родным и близким. Мера. Важно правильно определить меру поста. Если вы только делаете первые шаги, не стоит начинать пост по всей строгости устава. Излишнее рвение не менее пагубно, чем полное отречение. Определиться с мерой поможет священник или более опытные православные люди. Организация постного рациона и досуга — это задача тех, кто его соблюдает. Поэтому если кто-то из вашей семьи не постится — не нужно их заставлять следовать своему примеру. Человек только невзлюбит пост и все, что с ним связано. Забота о ближних. Господь учил нас заботиться о ближних, творить добро и быть добрее друг к другу. Обо всем этом следует помнить. Богоугодные дела встают во главу угла в такие дни. Также помните: если в вашей семье существуют какие-либо традиции совместных вечеров — не нарушайте их, если они важны для ваших любимых. Например, если принято смотреть добрые фильмы по выходным, играть в настольные игры — ради любви к ближним можно оставить такие традиции.Празднословие. Не только гнев, злость и раздражение, но и словоблудие считается грехом. Гневливый язык — сущее зло, которое сложнее всего победить. Редакция сайта dailyhoro.ru советует больше времени проводить подле икон Богородицы, помогающих концентрироваться на смысле поста и соединения с Богом. Ваши слова должны быть отголосками посланий Господа. Через Библию нам было предупреждение: сказанные слова в праздности понесут ответ в Судный день. Своеволие. Не прав тот, кто во время поста живет по своей воле. Все мы в руках Господа, а он требует от нас очищения в дни говения. Православные не останавливаются только на ограничениях в еде. Ограничивается просмотр телевизора, использование интернета, общения в социальных сетях. Не к месту в пост развлекательные мероприятия, которые с легкостью можно перенести на время, когда постные дни закончатся. Вред здоровью. Пост ни в коем случае не должен нанести вред вашему здоровью. Если по каким-то медицинским причинам вам необходимо полноценно питаться — следуйте указаниям врача.

Перед трапезой верующие благодарят Господа за пищу, которую вкушают, и читают такие молитвы:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое животное благоволения».

После вкушения пищи во время Успенского поста читают молитву:

«Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас».

Для укрепления духа в эти дни верующим, особенно неумеренным в питании, рекомендуется читать следующую молитву:

«Также молю Тебя, Господи, избави мя от пресыщения, сластолюбия и даруй мне в мире душевном с благоговением принимать щедрые дары Твои. Да вкушая их, получу укрепление сил моих душевных и телесных для служения Тебе, Господи, в немногий остаток моей жизни на земле».

Обряды на материальное благополучие, которые стоит провести в период Успенского поста

Хорошие приметы на Успение Пресвятой Богородицы – это положить икону с ее обличием, после песнопения, во дворе у дома. Так, если икона лежит в воротах к дому – это к привлечению счастья в дом, а икона в самом центре двора – к исцелению болезней семьи.Также можно заметить, что некоторые люди, после песнопений, снимают свои кресты и погружают их в священную воду. После отмывания креста, каплями воды, что стекают с него, нужно покропить места на теле, где чувствуется боль. Поговаривают, что так в Успений день можно излечится от болей в суставах и от растяжений в мышцах после сбора урожая.