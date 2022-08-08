Премьер Эстонии Каллас рассказала, что ждет Россию в будущем
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Премьер Эстонии Каллас рассказала, что ждет Россию в будущем

Премьер Эстонии Каллас рассказала, что ждет Россию в будущем

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, будто "мировому сообществу необходимо добиваться того, чтобы Москва компенсировала Украине ущерб, нанесенный военными действиями". Она высказалась об этом в Швейцарии во время своей речи на церемонии получения Европейской премии 2022 года в области политической культуры.

"Сегодня же у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения — только начало, и они должны быть устойчивыми. Мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными".

Отметим, что премию Каллас вручили за ее "политическую смелость в противостоянии российской агрессии", а также за "влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран". Каллас также заявила, что "Эстония воспользовалась небольшим окном возможностей после освобождения от "советской оккупации", чтобы вернуть себе место в демократическом мире". Она также упомянула "безнаказанность преступлений коммунистического режима", которую назвала "одной из главных причин того, что мы снова столкнулись с разрушительной и геноцидной войной на европейской земле".


"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", - высказалась Каллас.

Политик решила, что следует изъять все ранее арестованные активы россиян, и потребовала "выплаты репарации".

"Кремль должен заплатить за каждую разрушенную дорогу, за каждое обстрелянное здание и за каждый разрушенный мост. Для этого мы должны использовать российские активы и резервы центрального банка, замороженные санкциями. И, конечно, мы — правовые страны и должны договориться о международных законах, чтобы иметь возможность сделать это", - рассказала свою идею эстонский премьер.

Каллас не первый раз резко высказывается в адрес Москвы, требуя все больших ограничений. Что касается ее "борьбы" против советских памятников, а также постоянных жалоб на "безрадостное советское детство", то эстонский политик почему-то забывает упомянуть о том, что ее отец был высокопоставленным советским функционером, возглавлял отделение Сберкассы, был назначен на пост премьер-министра Эстонии.

Ранее Каллас называла Россию "единственным врагом" прибалтийской республики.

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По материалам: uposters.ru

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