Премьер-министр Греции назвал неприемлемой слежку за оппозицией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем телеобращении к нации назвал неприемлемой ситуацию с прослушиванием телефона оппозиционного политика и подчеркнул, что ничего не знал об этом. Заявление главы греческого правительства опубликовала в понедельник его пресс-служба.

В Греции разгорается политический скандал, связанный с вскрывшимися фактами прослушивания мобильных телефонов лидера оппозиционной партии ПАСОК-«Движение перемен» Никоса Андрулакиса, а также редактора CNN Greece Танасиса Кукакиса. На этом фоне были отправлены в отставку начальник национальной разведывательной службы Греции (EYP) Панайотис Кондолеон и генеральный секретарь премьер-министра (глава аппарата правительства) Григорис Димитриадис.

Местные СМИ уже назвали дело «греческим Уотергейтом» по аналогии с известным политическим скандалом в США в 1972-1974 годы, который в конечном итоге вынудил президента Ричарда Никсона отказаться от занимаемой должности. Ведущая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс заявила, что премьер-министр Греции должен уйти в отставку после беспрецедентных институциональных нарушений.





В своем телеобращении к нации глава греческого правительства охарактеризовал случившееся как юридически законное, но политически неприемлемое дело.

По словам Мицотакиса, «ему несколько дней назад» сообщили, что в сентябре 2021 года национальная разведывательная служба установила «законное подключение» к мобильному телефону Никоса Андрулакиса, который в тот момент был еще депутатом Европарламента. Как отметил глава кабинета министров, прослушивание, одобренное верховным прокурором, длилось три месяца и было автоматически прекращено, как того требует закон, через несколько дней после избрания политика председателем партии ПАСОК-«Движение перемен».

«Хотя все было сделано на законных основаниях, национальная разведывательная служба недооценила политическое измерение этой акции, — подчеркнул Мицотакис. — Формально это было правильно, но политически неприемлемо».

Глава греческого правительства акцентировал внимание на том, что он не был осведомлен о ведущейся слежке за видным оппозиционным политиком. «Я не знал об этом и, очевидно, никогда бы этого не допустил!» — сказал премьер-министр.

Мицотакис высказался в пользу переоценки системы контроля и надзора над EYP. При этом он подчеркнул, что будет открыт для любой творческой идеи, которая включает в себя передовой зарубежный опыт и укрепляет механизмы подотчетности такого важного для безопасности страны ведомства.