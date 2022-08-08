Проделки Обезьяны: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

Нелегкая неделя под покровительством привередливой Обезьяны обещает «подставить подножку» многим знакам. Астролог и специалист в области китайской системы «бацзы» Татьяна Бендзь говорит, что главной проблемой месяца станет противостояние Обезьяны и Тигра.

Нам придется столкнуться с нестабильными эмоциями, провокациями и обманом. Однако если воспринять этот период как упражнение на выдержку и немного запастись терпением, то можно преуспеть во многих делах.

Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

8.08. Инь Вода на Змее





В эту дату соберутся вместе Змея, Обезьяна и Тигр, что делает ее одной из самых опасных. Особенно большие проблемы могут быть связаны с транспортом, ситуациями на дороге. Водители должны ездить на минимальной скорости и быть предельно осторожными.

Вместо того, чтобы отправляться в поездку, астролог рекомендует провести время с самыми близкими. Это позволит упрочить эмоциональную связь и в дальнейшем избежать недопонимания.

9.08. Ян Дерево на Лошади





Главная стихия дня — Огонь. Он даст положительный заряд вашим начинаниям. Можно заниматься социальной активностью. Удачными будут рекламные, маркетинговые проекты. Но и в остальных сферах произойдет серьезный сдвиг в сторону прогресса. Тот, кто планирует заключить сделку, может сделать это именно 9 августа — другого столь удачного дня на этой неделе не будет.

На всевозможные эксцессы следует реагировать философски. «И это пройдет» — чудесный залог дня.

10.08. Инь Дерево на Козе





Медленное течение среды даст отдохнуть и набраться сил для нового рывка. Сонное царство и тотальная лень — вот как можно охарактеризовать 10 августа. Не придумать лучше денька, чтобы поваляться на диване либо на пляже.

Само собой, приниматься за дела сегодня нет никакого толку. Если человек не может взять выходной, то ему, скорее всего, придется сильно себя заставлять выполнять даже мелкую работу. Нельзя отправляться в дорогу либо устраивать соревнования — вы просто зря потратите силы.

11.08. Ян Огонь на Обезьяне





Именно в этот день сойдутся две Обезьяны — та, что правит месяцем, и та, что хозяйствует 11 числа. Конфликтные ситуации и эмоциональные качели просто обеспечены. Все самые неприятные качества этого животного, включая любовь к проделкам и пакостям, будут проявляться и в людях. Наверняка кто-то захочет вас вывести из себя, но отсутствие реакции тут же погасит эти поползновения.

Татьяна Бендзь рекомендует не брезговать характерной для этой даты энергией разрушения, чтобы отпустить из жизни все ненужное. Ведь нельзя построить новый дом на руинах старого.

12.08. Инь Огонь на Петухе





Сегодня стоит продолжить прощаться с устаревшими установками, отжившими себя эмоциями и пустой ностальгией. Вы сами решаете, чему быть в вашей жизни, а что пора отпустить. Отличное время для генеральной уборки. Также могут произойти расставания, но только если отношения не приносят уже ничего хорошего.

Энергия дня подходит для благотворительности. Вы можете отдать ненужные вещи даром, и точно об этом не пожалеете. Планируйте поход к косметологу, стоматологу, в парикмахерскую. Все процедуры с внешностью, где вы от чего-то избавляетесь, а не наращиваете, будут удачными.

13.08. Ян Земля на Собаке





День подходит для хозяйственных и бытовых забот. Удачно пройдет выполнение огородных работ, уборка растений. После обеда можно принять гостей, накрыв пышный стол. Интересно, что простые земные удовольствия будут восприниматься в эту дату острее, чем обычно.

Однако нужно избегать тяжелых разговоров. Если гости внезапно начнут просить в долг, то лучше мягко отказать, чтобы не привлечь в дом бедность. Денежные потоки в этот день должны находиться в состоянии плавной текучести и стабильности, потому нельзя расставаться с большой суммой.

14.08. Инь Земля на Свинье





Не удивляйтесь, если в воскресенье вам захочется кого-то уколоть острым словцом, да и в свой адрес можно услышать нелестные замечания. Люди будут иметь большой соблазн нарушать данные ранее обещания. Однако если от них не ждать многое, то день можно провести без расстройств.

Сосредоточьтесь на гармонизации душевного состояния, балансируйте между отдыхом и покоем и активностью, движением. Никакие крепости сегодня силовыми методами взять не удастся. Лучше потратить время на приятные мечтания и составление стратегий на будущее.