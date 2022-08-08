Проработавшая 400 лет компания предупредила об угрозе закрытия из-за газа
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Проработавшая 400 лет компания предупредила об угрозе закрытия из-за газа

Проработавшая 400 лет компания предупредила об угрозе закрытия из-за газаПроизводитель флаконов для духов Heinz-Glas предупредил о закрытии из-за проблем с газомСюжетЦены на газ в Европе:

Немецкая компания по производству стеклянных флаконов для парфюмерии Heinz-Glas, основанная 400 лет назад, может закрыться из-за проблем с газом в Европе, предупредил помощник директора фирмы Мурат Агач. Его слова приводит BFM. Остановка производства может негативно отразиться в том числе на продукции L'Oreal.

Для изготовления флаконов Heinz-Glas активно использует газ — стеклянные изделия приобретают форму и цвет в сильно разогретой печи. Температура должна быть высокой, печи нагревают до 1600 градусов. Представитель компании отметил, что даже на заводе, где печи работают на электричестве, примерно в 40 процентах производственного процесса все равно используется газ. В день на заводе изготавливается около 70 тонн стекла.

Немецкий производитель флаконов в последнее время сталкивается с беспрецедентно высокими ценами на газ и видит в этом угрозу остановки производства стекла. Стоимость топлива в Европе резко выросла после того, как Россия сократила поставки газа в регион.

Последствия прекращения прокачки российского газа будут очень тяжелыми для компании, отметил представитель Heinz-Glas. По его словам, стоимость производства выросла в 10 и в отдельных случаях в 20 раз по сравнению с 2019 годом. Изготавливать продукцию при таких ценах на газ для компании экономически невыгодно.

Ранее закрытие из-за дефицита топлива допустил и другой немецкий концерн — химкомплекс BASF. В компании допустили, что, если топливо будет поступать в объеме значительно меньше необходимого уровня в течение длительного периода, заводы придется закрыть.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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