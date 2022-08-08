Псковская область поможет восстановить благоустройство в Бериславе Херсонской области

Вадим Карасев

Псковская область посодействует в восстановлении городского благоустройства в Бериславе Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

Он рассказал, что осмотрел городские общественные пространства и обсудил с руководством территории, с чего начать восстановление городского благоустройства.

"Фонтаны в городе рабочие, но нужно провести их ревизию, плановое обслуживание и освежить внешний вид. Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал решить этот вопрос", - написал Ведерников.

Он также сообщил, что с собой делегация привезла десять детских и две воркаут-площадки, которые установят в разных микрорайонах города.

По словам главы Псковской области, Дом творчества требует ремонта. Он поручил проанализировать потребности и в следующем году подавать заявку на участие в нацпроектах, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты.

В перспективе – организация выставки псковских картин в Бериславе.

