Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме

Вадим Карасев

Псковские власти помогут подшефному Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме и организовать детский отдых, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы определить основные направления работы в Бериславском районе, над которым псковичи взяли шефство.

Об этом шла речь на вчерашней встрече губернатора Ведерникова с с исполняющим обязанности главы администрации Херсонской области Сергеем Елисеевым.

В части подготовки к отопительному сезону для населения Бериславского района организуют поставки угля и дров по социальным ценам.

Ведерников сообщил, что делегация привезла две машины гуманитарной помощи, а также три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников, поскольку несколько объектов образования не подлежат восстановлению после ракетных ударов ВСУ.

Он также сообщил, что Псковская область готова принять на отдых порядка 500 детей.

"Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле", – сказал Ведерников.

