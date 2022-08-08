Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
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Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Путин отказался ехать на Генассамблею ООНГлава МИД России Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН вместо Путина

Вместо президента России Владимира Путина российскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН в сентябре возглавит глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин отказался выступать в ходе сессии. В последний раз лидер российского государства выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Помимо министра иностранных дел, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

Ранее стало известно, что в ходе 77-й сессии Ассамблеи выступят президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Из программы следует, что выступление президента США запланировано на первую половину дня 20 сентября, выступление президента Украины — на вторую половину дня 21 сентября.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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