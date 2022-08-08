Путин разрешил открывать рублевые счета для исполнения обязательств по евробондам

Президент Владимир Путин подписал указ, которым разрешается открывать специальные рублевые счета типа «Д» для исполнения российскими юридическими лицами обязательств по еврооблигациям. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает временный порядок исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

Согласно документу, в целях исполнения обязательств перед владельцами облигаций, выпущенных иностранным организациями, российские юридические лица вправе направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии специального рублевого счета типа «Д» или номинального счета типа «Д». Направить такое заявление они могут на основании разрешений, выдаваемых Центробанком либо Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Открыть такой счет можно будет на имя одного или нескольких держателей еврооблигаций нерезидентов или резидентов, права на облигации которых учитываются иностранным депозитарием. Перевод на данный счет средств, выплачиваемых держателям еврооблигаций — нерезидентам, а также держателям еврооблигаций — резидентам, производится в рублях по официальному курсу Центробанка на день перевода.

Списание денег со счета типа «Д» для их зачисления на счет держателя еврооблигаций — резидента, права на еврооблигации которого учитываются иностранным депозитарием, будет происходить на основании заявления держателя еврооблигаций — резидента и прилагаемых к нему документов, позволяющих его идентифицировать.

Конвертация зачисленных на такие счета средств в рублях в иностранную валюту и их перевод на счета держателей-нерезидентов, в том числе открытые в иностранной кредитной организации, не требуют получения разрешения, предусмотренного указом от 1 марта о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.