Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%

Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%


Финтех-компания Revolut планирует в течение полугода увеличить на 20% количество сотрудников, занимающихся криптовалютным направлением в ЕС, Великобритании и США. Об этом пишет Bloomberg.


Revolut разместила 13 вакансий, связанных с цифровыми активами, в том числе в сфере предотвращения финансовых преступлений и разработки.


В этом году компания уже наняла 43 профильных специалиста. 


«Мы рассматриваем криптовалюты как долгосрочную игру и сохраняем оптимизм в отношении индустрии», — заявили в Revolut.


В компании добавили, что на данный момент на это направление приходится от 5% до 10% доходов Revolut.


По данным фирмы, с июля 2021 по июль 2022 года число ее клиентов из Великобритании, покупающих криптовалюты, увеличилось на 30%. Количество транзакций за этот период выросло более чем на 50%. 


Revolut расширяет штат в то время, как многие компании увольняют сотрудников на фоне спада на крипторынке. О волне сокращений сообщили Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda, OpenSea, Blockchain.com, Gemini, Robinhood и ряд других организаций.


Binance и KuCoin придерживаются другой стратегии — они намерены увеличивать штат.


Напомним, в мае основатель Revolut Николай Сторонский рассказал о планах компании запустить собственный токен.

# Экономика revolut, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
Очень буквальная девочка потушила капусту
Очень буквальная девочка потушила капусту
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла

Еще по теме

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
В Forbes разузнали о новом долларовом миллиардере из РФ
Forbes сообщил о новом российском миллиардере