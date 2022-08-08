Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%

Финтех-компания Revolut планирует в течение полугода увеличить на 20% количество сотрудников, занимающихся криптовалютным направлением в ЕС, Великобритании и США. Об этом пишет Bloomberg.

Revolut разместила 13 вакансий, связанных с цифровыми активами, в том числе в сфере предотвращения финансовых преступлений и разработки.

В этом году компания уже наняла 43 профильных специалиста.

«Мы рассматриваем криптовалюты как долгосрочную игру и сохраняем оптимизм в отношении индустрии», — заявили в Revolut.

В компании добавили, что на данный момент на это направление приходится от 5% до 10% доходов Revolut.

По данным фирмы, с июля 2021 по июль 2022 года число ее клиентов из Великобритании, покупающих криптовалюты, увеличилось на 30%. Количество транзакций за этот период выросло более чем на 50%.

Revolut расширяет штат в то время, как многие компании увольняют сотрудников на фоне спада на крипторынке. О волне сокращений сообщили Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda, OpenSea, Blockchain.com, Gemini, Robinhood и ряд других организаций.

Binance и KuCoin придерживаются другой стратегии — они намерены увеличивать штат.

Напомним, в мае основатель Revolut Николай Сторонский рассказал о планах компании запустить собственный токен.