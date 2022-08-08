Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на Ольхоне

Военнослужащие, стажеры вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области вместе с воспитанниками гвардейской смены «Байкал» благоустроили территорию Прибайкальского национального парка на острове Ольхон в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией». Росгвардейцы изготовили четыре информационных стенда, один из них посвящен Ольхону, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, росгвардейцы демонтировали старые ограждения, очистили от мусора Хужир, его окрестности и обочины дороги, ведущей к населенному пункту.



Степан Кореев, офицер управления Росгвардии по Иркутской области:

— Остров Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка и является особо охраняемой природной территорией. Эта местность очень популярна у людей, приезжающих со всей страны и из-за рубежа к Байкалу. Бережное отношение к ней — это способ продемонстрировать уважение к себе и к гостям.

В планах у росгвардейцев продолжить заниматься благоустройством территорий национальных парков на Байкале.