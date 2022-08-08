Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ

Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ

Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВМИД сообщил о закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ из-за действий США

Россия временно выведет из-под инспекций свои объекты, подлежащие таковым по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что 8 августа Россия уведомила об этом США. Министерство указало, что вывод предусмотрен пунктом протокола к Договору о СНВ и может предприниматься «в исключительных случаях».

«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Целью вывода объектов из-под инспекций в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.

МИД при этом подчеркнул, что рассчитывает на продолжение «плотного взаимодействия с американской стороной», а также что вывод носит временный характер, и инспекции будут возобновлены «после разрешения имеющихся проблемных вопросов».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Проработавшая 400 лет компания предупредила об угрозе закрытия из-за газа
Проработавшая 400 лет компания предупредила об угрозе закрытия из-за
Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ
Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ
В Октябрьском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов
В Октябрьском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов
У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass
У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass
В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и Ярославской областях
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса

Топ на сегодня

Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2

Еще по теме

Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за коронавируса
Госдеп назвал число ядерных ракет у США и России
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Госдеп отчитался о выполнении США и Россией договора о СНВ