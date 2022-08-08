Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ

Вадим Карасев

МИД сообщил о закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ из-за действий США

Россия временно выведет из-под инспекций свои объекты, подлежащие таковым по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что 8 августа Россия уведомила об этом США. Министерство указало, что вывод предусмотрен пунктом протокола к Договору о СНВ и может предприниматься «в исключительных случаях».

«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Целью вывода объектов из-под инспекций в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.

МИД при этом подчеркнул, что рассчитывает на продолжение «плотного взаимодействия с американской стороной», а также что вывод носит временный характер, и инспекции будут возобновлены «после разрешения имеющихся проблемных вопросов».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным.