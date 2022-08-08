Россиянин продает на "Авито" пятитысячную купюру за 25 тысяч рублей
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Россиянин продает на "Авито" пятитысячную купюру за 25 тысяч рублей

Россиянин продает на "Авито" пятитысячную купюру за 25 тысяч рублей

На маркетплейсе "Авито" опубликовано необычное объявление. Владелец пятитысячной купюры пытается продать ее за сумму, которая в пять раз превышает ее номинал.

По словам россиянина, он решил продать банкноту за столь высокую стоимость из-за ее уникального серийного номера, полностью состоящего из пятерок.


"Все "пятерки" на пятерке. Красивый номер", - так озаглавил опубликованное 5 августа объявление на "Авито" пермяк.

Стоит отметить, в настоящее время объявление с соблазнительным предложением уже нельзя найти на "Авито" - судя по всему, кто-то уже стал счастливым обладателем данной банкноты.

В то же время житель Перми оказался не единственным, кто продает на "Авито" деньги за деньги - как выяснилось, в Сети можно найти множество подобных предложений.

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По материалам: uposters.ru

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