Россиянин продает на "Авито" пятитысячную купюру за 25 тысяч рублей

Вадим Карасев

На маркетплейсе "Авито" опубликовано необычное объявление. Владелец пятитысячной купюры пытается продать ее за сумму, которая в пять раз превышает ее номинал.

По словам россиянина, он решил продать банкноту за столь высокую стоимость из-за ее уникального серийного номера, полностью состоящего из пятерок.



"Все "пятерки" на пятерке. Красивый номер", - так озаглавил опубликованное 5 августа объявление на "Авито" пермяк.

Стоит отметить, в настоящее время объявление с соблазнительным предложением уже нельзя найти на "Авито" - судя по всему, кто-то уже стал счастливым обладателем данной банкноты.

В то же время житель Перми оказался не единственным, кто продает на "Авито" деньги за деньги - как выяснилось, в Сети можно найти множество подобных предложений.