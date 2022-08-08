«Рыбному королю», миллиардеру Игорю Редькину вынесли приговор за случайное убийство человека
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«Рыбному королю», миллиардеру Игорю Редькину вынесли приговор за случайное убийство человека

«Рыбному королю», миллиардеру Игорю Редькину вынесли приговор за случайное убийство человека

Год назад на Камчатке произошла трагедия — миллиардер Игорь Редькин случайно застрелил молодого мужчину, приняв его за опасного хищника. Сегодня стал известен приговор бизнесмену.

Игоря Владимирова приговорила к девяти месяцам ограничения свободы. «Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства.

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 2 августа 2021 года обвиняемый двигался на снегоболотоходе по территории, не относящейся к местам осуществления охоты. Не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, там он совершил отстрел одной особи бурого медведя, используя карабин. Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей, что является крупным размером», — сообщили в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

Жертвой Редькина стал разнорабочий Андрея Толстопятов. Жена погибшего рассказывала о своем горе. «В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», — делилась вдова.

Поняв, что совершил страшное, бизнесмен сам пришел в полицию и написал обращение в Следственный комитет. «2 августа случилась трагедия, невольным участником которой стал я — Игорь Владимирович Редькин. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — говорилось в письме.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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