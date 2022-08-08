«Сбудутся проклятия и пророчества»: знаки зодиака, которые больше всего подвержены порче

Многие люди не верят в порчу, зато допускают существование негативной энергии, которая может не очень хорошо подействовать на человека. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кто из знаков зодиака больше всего подвержен такому влиянию.

Телец

Это мягкие и очень преданные люди, которые, которые, как известно, владеют ораторским искусством. Но иногда они могут быть слишком прямолинейными, что вызывает негативную и жесткую реакцию со стороны людей. Нередко представители знака действительно вызывают желание наложить на себя порчу, так как кажутся окружающим слишком высокомерными и упрямыми, потому что не успокаиваются, пока не добьются своего.

Рак

Этот знак очень чувствителен и известен как самый любвеобильный. У них самый спокойный темперамент, так как они ненавидят конфликты и споры. В связи с природной мягкостью им бывает сложно нарастить мощную броню и наловчиться отражать негатив в свой адрес. Недоброе слово или даже взгляд может стать для них роковым, не говоря уже о конкретных происках недоброжелателей. Однако до такого доходит редко, ведь Раки умеют поладить со всеми. Когда их окружают люди, они могут и сами со временем стать властными, жесткими и отказываться принимать то, что противоречит их природе.

Весы

Представители этого знака нередко вызывают завистливые взгляды окружающих. Дело в том, что Весов нередко отличает невероятно гармоничная внешность и природное обаяние, так что у них отбоя нет от поклонников, а вместе с ними в их жизнь вторгаются и завистники, которые могут строить самые коварные козни. Весы часто очень наивны и могут подпустить таких недоброжелателей слишком близко, а потом страдать от последствий.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака, имеющего репутацию самого невыносимого, отличаются взрывным характером и нередко наживают огромное количество врагов. Победить их в прямой схватке под силу не каждому, поэтому недоброжелатели Скорпионов нередко прибегают к помощи магов и колдунов, чтобы насолить своим обидчикам. К тому же Скорпионы нередко погружены в тему магии и эзотерики, а как известно, в эти вещи достаточно сильно поверить, чтобы все пророчества и проклятия начали сбываться.

Рыбы

Это очень творческие и эмоционально зрелые люди. Рыбы легко сближаются с другими людьми, но в то же время очень чувствительны. Если их доверие каким-либо образом не оправдывается, они становятся пессимистами. Всегда есть вероятность, что они впадут в депрессию или будут испытывать тревогу на фоне конфликта. Представители этого знака зодиака также могут пытаться избегать сложных ситуаций, вместо того, чтобы решать их. Рыбы не умеют отражать негатив и могут спасовать перед жестким противником с сильной энергетикой.