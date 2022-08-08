Селена Гомес рассказала, что хочет выйти замуж и завести детей

Вадим Карасев

Селена Гомес дала интервью для подкаста Giving Back Generation, в котором поделилась своими планами на будущее. Певица призналась, что хочет найти подходящего человека, с которым она планирует завести семью.

Я надеюсь выйти замуж и стать мамой. В конце концов я устану от всего этого. Я, вероятно, посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь. Ранее в сети появились слухи о романе Селены Гомес с итальянским продюсером Андреа Иерволино. Папарацци несколько раз замечали их вместе, и журналисты предположили, что звезд могут связывать романтические отношения. Сама Селена официально свой роман не подтверждала.

За плечами певицы тяжелое расставание с экс-бойфрендом Джастином Бибером. Они несколько раз восстанавливали отношения, однако в 2018 году окончательно расстались. По словам Селены, разрыв дался ей очень тяжело, певица даже столкнулась с депрессией и ментальными проблемами.

В интервью певица также призналась, что отказалась от соцсетей, поскольку это негативно сказывается на ее психологическом состоянии. Ведение своих аккаунтов она передала ассистенту. Я удалила Instagram* со своего телефона и передала ведение аккаунта своей помощнице. Все, что я публикую, я просто отправляю ей, вместо того чтобы беспокоиться. Я даже не знаю своего пароля. Сейчас она активно занимается помощью людям, которые тоже столкнулись с психологическими проблемами: Гомес основала ресурс, на котором все желающие могут найти необходимую информацию.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова