Селена Гомес сообщила о планах выйти замуж и стать матерью
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Селена Гомес сообщила о планах выйти замуж и стать матерью

Селена Гомес сообщила о планах выйти замуж и стать матерьюПевица Селена Гомес сообщила о планах выйти замуж и родить детей

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась планами на ближайшие несколько лет и заявила, что хочет выйти замуж и завести детей. Об этом артистка поведала в подкасте Giving Back Generation, сообщает DailyMail.

Знаменитость отметила, что, помимо создания семьи, она также продолжит участвовать в благотворительной деятельности и развивать свою компанию, занимающуюся помощью женщинам с психологическими проблемами.

«Я надеюсь выйти замуж и стать мамой. В конце концов я устану от всего этого. Я, вероятно, посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь», — рассказала Гомес.

Говоря о своем ментальном здоровье, знаменитость призналась, что перестала пользоваться социальными сетями, которые негативно сказывались на ее состоянии: «Я удалила Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) со своего телефона и передала ведение аккаунта своей помощнице. Все, что я публикую, я просто отправляю ей, вместо того чтобы беспокоиться. Я даже не знаю своего пароля».

Ранее в сети появились слухи о том, что певица вступила в отношения с итальянским продюсером Андреа Иерволино, так как папарацци несколько раз замечали их вместе, однако официально исполнительница никак не комментировала возможный роман.

В середине июня Селена Гомес рассказала о пережитом расставании с Джастином Бибером.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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