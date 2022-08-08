Сергей Жуков выиграл суд над бывшим подопечным

Певец Сергей Жуков был вынужден отстаивать свои права. 46-летний лидер группы «Руки вверх!» занимался продюсированием дуэта «Фактор-2». Илья Подстрелов попытался отобрать у Сергея Жукова права на хиты коллектива. Российско-немецкая поп-рэп-группа была образована в 1999 году музыкантами из Гамбурга Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко. Чтобы завоевать сердца слушателей на территории России, парни прибегли к помощи известного музыканта. Сергей Жуков стал продюсером «Фактора-2» и даже выступил режиссером их клипов на песни «Красавица» и «Хочу на TV». Помощь опытного представителя российского шоу-бизнеса пришлась кстати. Парни начали собирать большие площадки и гастролировать по стране. В 2005 году они выпустили сразу два альбома — «В нашем стиле» и «Мы фальшивые МС», стали получать премии и покорять музыкальные чарты. Однако популярность принесла разлад в отношения старых друзей. В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался из-за многочисленных разногласий. Сейчас есть два коллектива — Илья выступает в России с новым напарником Андреем Камаевым, а Владимир работает в Германии с братом Денисом Панченко. Однако Илью такое положение дел не устраивало. Он подал в суд на бывшего напарника и продюсера. Певец заявил, что большинство хитов группы написал он, а Панченко и Жуков не имеют на них прав. Певец наделся стать единоличным хозяином творческого наследия коллектива.Однако суд не принял во внимание доводы Подстрелова и встал на сторону его оппонентов. В итоге Илья проиграл борьбу Сергею Жукову за авторские права на песни «Фактора-2», сообщает Telegram-канал Mash. Создатель группы «Руки вверх!» и его германский подопечный остались при своем. В дальнейшем группа «Фактор-2» продолжит выступать в двух вариациях – Илья с напарником для российских слушателей, Владимир с братом — для немецких. Последний раз дуэт воссоединялся в 2019 году – они дали юбилейный концерт в честь 20-летия группы в клубе «Известия Hall». Сергей ранее сумел отсудить авторские права у бывшего партнера по «Руки вверх!» Алексея Потехина. Группа распалась в 2006 году. Жуков продолжил выступать под этим названием и исполнять хиты, его экс-соратник создал коллектив «Потехин бэнд».