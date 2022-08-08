Сергей Зверев удивил подтянутой фигурой
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Сергей Зверев удивил подтянутой фигурой

Сергей Зверев удивил подтянутой фигурой
59-летний звездный парикмахер Сергей Зверев поделился кадрами в плавках. Сергей Зверев недавно отправился в Сочи, где ожидаемо стал объектом всеобщего внимания на городских пляжах. Артист пожаловался, что ему не дают покоя отдыхающие. Однако тут же похвастался, мол, им есть, на что посмотреть. В курортном городе Зверев пытался совместить приятное с полезным. Рабочую миссию известный стилист выполняет отлично: снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям, а вот с отдыхом у него возникли проблемы. Люди то и дело пытаются заснять исподтишка 59-летнего блондина. «Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и поссать. А мне остается единственный вариант: смотреть как они отдыхают с балкона. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» — возмутился он. Свой пост Сергей сопроводил теми самыми кадрами: он наблюдает за гостями отеля с балкона, а из одежды на нем лишь плавки.
Поклонники оценили чувство юмора артиста, но подтвердили, что и сами бы не смогли устоять перед возможностью сфотографировать его. «Ну а как не обратить внимания на суперзвезду? Сергей, вы прекрасны!», «Вы же сами как-то сказали, гламур особенно в сложное время для страны необходим. Вы им необходимы», «Хотим больше таких видео...» — пишут они. К слову, даже в командировке Зверева наполняют больше положительные эмоции, нежели негативные. Ведь недавно он жаловался на безработицу: санкции серьезно ударили по его бизнесу. «Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, насколько я знаю, у всех коллег такая ситуация. У дизайнеров тоже. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего не делаю», — грустил звездный парикмахер.
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

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