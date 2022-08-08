Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора 😉

Воспитание детей - нелегкий процесс. Да, дети - цветы жизни, но иногда они способны свести вас с ума. Вот почему очень важно иметь хорошее чувство юмора, иначе можно прощаться со здоровой психикой.

У этих родителей с этим все в порядке. В ответ на шалости своего чада они придумывают гениальные способы мести. Ну или просто любят потроллить своих детей

1. "Моя мама создала аккаунт на Facebook, и вот первое сообщение, которое она мне отправила"

2. "Мамин костюм на Хеллоуин"

3. Как напугать своих детей на зимних каникулах

4. Лайфхак для родителей

5. "Моя мама сломала нож при готовке и отправила мне это"

6. Этот ребенок обожает баннеры с местным адвокатом. Мама решила сделать его главной тематикой дня рождения малыша

7. "Мы хотели, чтобы наша дочь сгорела от стыда, поэтому нарядились вот так, встречая ее в аэропорту"

8. "Я попросила маму купить мне крутую закладку, и вот что я получила (да, это моя мама)"

9. "Решили скосплеить своего сына. Что скажете?"

10. "Дочь моего друга впервые летала на самолете самостоятельно. Вот как он ее встретил"

11. Жестоко, однако))

12. "Наконец-то нашел своих сыновей, пройдя мимо них миллион раз. Решил присоединиться к ним"

13. "Мой двоюродный брат надел на собаку маску лошади. Его сын не нашел это смешным"

14. "Мой друг и его сестра отказались идти делать семейные фото с родителями. Но те не растерялись и окончательно определились с любимчиком в семье"

15. "Я положил ванильный пудинг в банку из-под майонеза и ел прямо на глазах у своих детей, жизнь которых, кажется, уже не будет прежней"

16. "Это я. Жду, пока моя дочь закончит делать уроки"

17. "Наша дочь уснула на полу. Мы решили подложить нож для большего драматизма"

18. "Моя мама - еврейка. Вот что она подарила мне на новоселье"

19. "Мы с папой в шутку сказали маме, что не уйдем из магазина Apple, пока она не сделает селфи на каждом устройстве. Вот результат шутки"

20. В 1980 году моя голова застряла в заборе. Вместо того чтобы помочь мне, мои родители сделали это фото"

21. "Если у меня когда-нибудь родится сын, я обязательно куплю ему эту футболку"

22. "Моя семья слегка странная. Сегодня ночью мама вызвала домой Элвиса Пресли и никому об этом не сказала"

23. "Мой сын начал плакать, когда увидел Санту. И мы решили, что присоединиться к нему - хорошая идея"

24. "Это подарок моей мамы на Пасху. Люблю ее"

25. "Я хотел снять на видео, как мой сын реагирует на подарок от бабушки. Но ему было все равно, так что я просто сделал скриншот, пока он зевал, и отправил ей"

26. "Я попросил купить мне Apple Watch. Вот что я получил"

27. "Я хотел узнать, действительно ли я ее биологический отец"

28. Хороший способ выбесить своего ребенка

29. Этот человек возит свою дочь на каждое поле битвы гражданской войны

30. "Мой отец нарядился в эльфа, чтобы встретить меня в аэропорту"

31. "Моя жена любит присылать мне фото нашего сына, как бы напоминая, что он по мне скучает. Я тоже. Поэтому вот так развлекаюсь"

32. "Мой отец умеет портить фотографии"

33. "Поменял лица своего брата и дочери. Похоже, я никогда не перестану смеяться с этого фото"

34. "Я оправил своей сестре фотографию вечеринки, которую устроил, когда родители уехали. Вот что она отправила мне в ответ (это мой отец)"

35. "Мне пришлось"

36. "Когда моя мама пытается учесть любовь моего мужа и к активному отдыху, и к "Звездным войнам"

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