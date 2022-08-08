Siemens рассказала о дальнейшем обслуживании оборудования для «Северного потока»
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Siemens рассказала о дальнейшем обслуживании оборудования для «Северного потока»

Siemens рассказала о дальнейшем обслуживании оборудования для «Северного потока»Siemens Energy допустила продолжение обслуживания оборудования для «Северного потока»

Компания Siemens Energy заявила, что может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северного потока», несмотря на прекращение деятельности в России. Об этом в ходе беседы с инвесторами заявил глава компании Кристиан Брух, передает ТАСС.

«Мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока - 1", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу,» — заявил он.

При этом Брух подчеркнул, что компания продолжит процедуру прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. По его словам, завершить процесс выхода из российский активов планируется в конце 2022 финансового года.

В марте после начала российской спецоперации на Украине Siemens Energy объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. В мае немецкий концерн принял решение об уходе с российского рынка и запустил процедуру прекращения производственной деятельности на территории страны.

8 августа «Интерфакс» со ссылкой на на отчет компании за третий квартал сообщал, что Siemens Energy начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года.

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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