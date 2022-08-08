СМИ: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента

За год долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента и достигли 804,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представленные данные Росстата по итогам первого квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 11 процентов увеличились долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, на 3 процента — перед управляющими компаниями.

При этом в течение 2021 года в статистическом ведомстве сообщали о снижении долга перед управляющими компаниями примерно на 6 процентов относительно 2020 года. Рост задолженности в этом году эксперты связывают с удорожанием услуг при отсутствии индексации зарплаты.