СМИ: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » СМИ: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента

СМИ: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента

СМИ: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента

За год долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента и достигли 804,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представленные данные Росстата по итогам первого квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 11 процентов увеличились долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, на 3 процента — перед управляющими компаниями.

При этом в течение 2021 года в статистическом ведомстве сообщали о снижении долга перед управляющими компаниями примерно на 6 процентов относительно 2020 года. Рост задолженности в этом году эксперты связывают с удорожанием услуг при отсутствии индексации зарплаты.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Обычная выставка современного искусства в Норвегии
Обычная выставка современного искусства в Норвегии
В России захотели создать национального дистрибьютора продовольствия
В России захотели создать национального дистрибьютора продовольствия
Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии
Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии
Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре
Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области
Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в Game Pass
Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в
Подборка гифок (25 гифок) - 05.08.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 05.08.2022
Украинка создала Telegram-канал для отправки эротических фото солдатам ВСУ
Украинка создала Telegram-канал для отправки эротических фото
Начальника РЭО ГИБДД Братска задержали по подозрению в получении взятки
Начальника РЭО ГИБДД Братска задержали по подозрению в получении
Что больше всего бесит Овнов в окружающих людях
Что больше всего бесит Овнов в окружающих людях
Псковская область поможет восстановить благоустройство в Бериславе Херсонской области
Псковская область поможет восстановить благоустройство в Бериславе
Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданий
Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданий

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Единая Россия": Гуманитарную помощь получили более 20 тысяч жителей Запорожья
"Единая Россия": Гуманитарную помощь получили более 20
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн

Еще по теме

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
Из-за расплаты с банками россияне накопили долги по ЖКХ
Граждане РФ задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 1,4 трлн рублей