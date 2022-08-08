СМИ: Пентагон ищет иностранных наемников для украинской армии
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СМИ: Пентагон ищет иностранных наемников для украинской армии

СМИ: Пентагон ищет иностранных наемников для украинской армии

Министерство обороны США с начала российской спецоперации на Украине ищет людей с военным опытом для привлечения их к службе в рядах украинской армии по отдельному контракту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию французского журнала Causeur.

По данным издания, Пентагон впервые применил к украинскому конфликту подход «аутсорсинга», разыскивая военных профессионалов и предлагая им пополнить ряды ВСУ за отдельное вознаграждение. Данные наемники принимают участие в боевых операциях в составе соединений украинской армии, действуя «повсюду, на всех полях сражений».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляет Киеву оружие и военную технику.


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По материалам: pnp.ru

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