Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
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Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров

Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Даже представить себе не возможно, сколько заработала певица Софии Ротару, что отказывается выступать у олигархов. В 75-й день рождения Софии Ротару российская актриса и певица Анна Калашникова раскрыла неприглядную правду о звезде эстрады. По ее словам, любимица публики отказывается от частных корпоративов, и даже крупные гонорары не мотивируют ее поменять решение.
«Мои друзья отмечали день рождения в Анталии. Планировали ее пригласить на праздник. Они – люди состоятельные, были готовы оплатить и перелет, и гонорар. Но от нее сразу пришел ответ: Мы не работаем. Ни за какие деньги», — поделилась Калашникова с prozvezd. Телеведущая считает, что отказ Ротару петь на корпоративах — большая ошибка с ее стороны. Когда человек предан своему делу, то оно способно творить чудеса, в том числе менять настроение и в случае каких-то сложных ситуаций даже возвращать к жизни. Ранее сбежавший из России Максим Галкин публично поздравил Софию Ротару с 75-летием. Юморист был немногословен.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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